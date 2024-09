RAINEWS24 * DUELLO TV HARRIS-TRUMP: «QUESTA NOTTE TRA MARTEDÌ E MERCOLEDÌ, DIRETTA A PARTIRE DALLE 02.30 FINO ALLE 05.30»

13.15 - martedì 10 settembre 2024

RaiNews24 seguirà in diretta il duello televisivo dell’anno tra Kamala Harris e Donald Trump nella notte tra martedì e mercoledì, a partire dalle 2.30 alle 5.30, con ospiti e servizi. In studio Veronica Fernandes commenterà l’evento decisivo per la conquista della Casa Bianca con il professor Mario Del Però, Docente di Storia degli Stati Uniti e della Politica Estera Statunitense all’Istituto Sciences-Po di Parigi e Luciana Grosso, giornalista del Foglio, esperta di comunicazione e degli Stati Uniti d’America.

Dopo il dibattito, nella seconda parte dello speciale il commento con il direttore Antonio Di Bella, a lungo corrispondente dagli Stati Uniti, e con la giornalista e scrittrice Marta Ciccolari Micaldi, specializzata in Studi americani, ideatrice di un progetto con corsi e viaggi sulla Letteratura americana.

Nella diretta, servizi sui temi che animeranno il dibattito, le strategie dei due candidati per la prima volta faccia a faccia, gli endorsement, le sfide economiche degli Stati Uniti e le prospettive globali, il confronto con la Cina, le problematiche interne che saranno il principale terreno di scontro sul quale Harris e Trump si giocano la partita ancora aperta proprio negli Swing States. Tra questi la Pennsylvania, lo Stato scelto per i 90’ di dibattito, al National Constitution Center di Philadelphia, e trasmesso dalla ABC.