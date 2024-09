RAI * SANREMO GIOVANI 2024: CARLO CONTI, «ECCO I NOMI DELLA COMMISSIONE MUSICALE, EMA STOKHOLMA – CAROLINA REY – MANOLA MOSLEHI – ENRICO CREMONESI -DANIELE BATTAGLIA»

17.45 - mercoledì 11 settembre 2024

Rai: La Commissione Musicale di Sanremo Giovani 2024. Sei appuntamenti televisivi, sei finalisti e sette giudici.

Inizia da questi numeri la prossima edizione di Sanremo Giovani e, soprattutto, inizia con il lavoro della nuova Commissione Musicale, un gruppo di sei professionisti che affiancherà il direttore artistico Carlo Conti nella complessa selezione a step: ascolto di tutti i brani pervenuti; valutazione di coloro che accederanno alle audizioni dal vivo; poi la scelta dei 24 ragazzi che si sfideranno durante le selezioni televisive in onda in seconda serata su Rai2 per poi accedere, in sei, alla selezione finale di dicembre, in diretta su Rai 1 dal Casinò di Sanremo, che indicherà i 3 finalisti che approderanno a febbraio al Teatro Ariston (a loro si aggiungerà il o la finalista proveniente da Area Sanremo).

Oltre a Carlo Conti e al vicedirettore della direzione Intrattenimento Prime Time, Claudio Fasulo, la nuova Commissione musicale è composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi, e Daniele Battaglia: questi ultimi 5 saranno anche in video nei sei appuntamenti tv di Sanremo Giovani.

E questi ultimi 5 saranno anche coloro che nei sei appuntamenti tv di Sanremo Giovani affiancheranno in video il nuovo conduttore della striscia e della finalissima.

Una Commissione composta da professionisti che “masticano” di musica da anni, come Ema Stokholma, amatissimo volto di Rai Radio2, Dj e conduttrice TV; Carolina Rey, attrice, conduttrice televisiva e radiofonica; Manola Moslehi, conduttrice radiofonica e televisiva; Enrico Cremonesi, musicista e compositore; Daniele Battaglia, musicista, cantante, conduttore televisivo e radiofonico.

Una Commissione musicale di esperti, in larga maggioranza provenienti da mondo della radiofonia, a caccia di talenti e nuove tendenze della musica italiana.