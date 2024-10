RAI * RICHIESTA ARRESTO NOSTRI INVIATI: «BATTISTINI E TRAINI ESEMPIO DI LIBERA INFORMAZIONE, VALORE IRRINUNCIABILE»

10.41 - martedì 8 ottobre 2024

La richiesta di arresto avanzata dalle autorità russe per gli inviati Rai Stefania Battistini e Simone Traini, ‘colpevoli’ di aver svolto con grande professionalità il proprio lavoro al servizio del pubblico, è la dimostrazione di quanto la democrazia e la libera informazione siano valori tanto preziosi quanto irrinunciabili. Proprio per questo, seguendo il loro esempio, il Servizio Pubblico continuerà a compiere con scrupolo, orgoglio e rispetto della verità, in tutti i campi, il proprio dovere di informare i cittadini. A Stefania e a Simone vanno la riconoscenza, la vicinanza, la stima e l’assistenza necessaria di tutta la Rai a garantire la loro incolumità” Così, in una nota, l’azienda commenta la notizia della richiesta di arresto per i due inviati del Servizio Pubblico.