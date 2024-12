“RAI – RADIO 3 MONDO“ *«IL CAMBIO DI ROTTA DI ZELENSKY, IL NEGOZIATO IN CAMBIO DELL’ADESIONE ALLA NATO (4/12 – 11.00)»

14.45 - martedì 3 dicembre 2024

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky sta cambiando la sua retorica sulla fine della guerra con la Russia: in una serie di interviste e dichiarazioni pubbliche rilasciate nell’ultima settimana, Zelensky ha cercato di dimostrare di essere pronto a negoziare la fine del conflitto in cambio dell’adesione alla NATO. La fine della guerra è stata ripetutamente richiesta anche dal Presidente eletto degli USA, Donald Trump, durante la campagna elettorale ma fino a ora Zelensky aveva insistito sul fatto che il suo Paese avrebbe continuato a combattere fino a quando non avesse recuperato il 20% circa del territorio ora sotto il controllo di Mosca.

Un’inchiesta della BBC, che ha scambiato comunicazioni via Telegram con molti soldati ucraini sul campo, rivela come alle truppe ucraine stremate in Russia venga detto “di resistere e di aspettare Trump”. Quasi quattro mesi dopo che le truppe ucraine hanno lanciato un’offensiva lampo nella regione russa di Kursk, i messaggi di testo dei soldati che vi combattono dipingono un quadro desolante di una battaglia che non capiscono bene e che temono di perdere.

