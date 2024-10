RAI – RADIO 1 * “UN GIORNO DA PECORA”: TV – FORMIGLI: “ INTERVISTA BOCCIA? SARÀ TUTTA IN DIRETTA, NESSUNA RICHIESTA GARANZIA DA PARTE SUA ED OSPITATA A TITOLO GRATUITO”

15.04 - giovedì 3 ottobre 2024

“L’intervista a Maria Rosaria Boccia sarà tutta in diretta, non le ho dato nessunissima garanzia sui possibili temi ne’ mi sono state chieste, anche perché da noi le domande si fanno tutte. Se le parlerò prima? No, la saluterò e basta. E ovviamente la sua presenza è prevista a titolo gratuito”. Così a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Corrado Formigli, giornalista e conduttore di Piazzapulita, che stasera nel suo programma ospiterà la grande accusatrice del ministro Sangiuliano.