RAI RADIO 1 * “UN GIORNO DA PECORA” – SANREMO: MOGOL, «GIORGIA? USA LA VOCE COME 30 ANNI FA, LE OFFRO CORSO GRATUITO / ASCOLTARE BRANO OLLY? NO, NON SONO UN CRITICO» (VIDEO)

Il grande paroliere a Un Giorno da Pecora: fare direttore artistico di Sanremo? Non mi interessa, sono un autore non voglio dirigere nessuno.

Se ho seguito Sanremo? “No, ho visto la partita della Juventus in Champions, per il resto ho tanto da fare e non ho avuto occasione di seguirlo. Ho sentito solo la canzone di Cristicchi, che ha un testo molto bello: le critiche su l’esser troppo personale sono tutte stupidaggini”.

Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Giulio Rapetti Mogol, intervistato da Giorgio Lauro e Marisa Laurito.

Quindi non ha visto neanche un minuto della kermesse musicale?

“Ho visto solo Cristicchi. E so che ha vinto un ragazzo molto giovane (Olly, ndr) di cui però non ho ascoltato la canzone”.

Allora le facciamo ascoltare noi il brano in diretta. “Preferisco di no, io sono un autore non un critico, giudicare non è il mio mestiere”.

Che giudizio dà, in generale, su questo festival di Sanremo?

“Io credo che delle canzoni di livello sia l’unico modo per aumentare il livello culturale, non ce n’è un altro, imparando le canzoni a memoria resta sempre qualcosa. E’ insomma importante – ha proseguito Mogol a Un Giorno da Pecora- che le canzoni abbiano un valore e siano conosciute per questo motivo. In passato invece ho saputo che in passato si è toccato la vetta perché due uomini si sono baciati oppure uno ha distrutto i fiori”. E’ accaduto con Fedez e Rosa Chemical e con Blanco. “Ecco noi non dobbiamo fare queste cose per aumentare l’ascolto, l’ascolto deve salire per il valore delle canzoni, non perché uno si alza e fa la pipì sul palco, non me ne frega nulla di queste cose”.

A lei piacerebbe fare il direttore artistico di Sanremo?

“No, non mi interessa, – ha risposto l’autore a Rai Radio1 – io faccio l’autore e non voglio dirigere nessuno”. Tra le canzoni molto apprezzate ma non premiate col podio c’è una grande voce, Giorgia. Cosa ne pensa? “A Giorgia offrirei volentieri, gratuitamente, un corso da noi, ha una voce fantastica ma canta come si cantava trent’anni fa, usa troppo la voce. Che, per carità, è bellissima ma la usa come si faceva in passato, la voce deve esser credibile per quello che dice, è la credibilità che riesce ad emozionare”.

E – lo hanno stuzzicato i conduttori – invece cosa ne pensa di un’altra Giorgia, la premier Meloni?

“Dobbiamo esser orgogliosi di lei, ha conquistato le simpatie di tutti a livello internazionale, sicuramente la stimo molto”.