RAI – RADIO 1 * “UN GIORNO DA PECORA”: EUROPEE, VANNACCI, «VON DER LEYEN? NON MI PIACE PER NIENTE SE SIAMO IN QUESTE CONDIZIONI È ANCHE GRAZIE A LEI»

EUROPEE, VANNACCI: VON DER LEYEN? NON MI PIACE PER NIENTE, SE SIAMO IN QUESTE CONDIZIONI E’ ANCHE GRAZIE A LEI

Ursula Von der leyen “non mi piace per niente, se siamo nelle condizioni in cui siamo è grazie a questi ultimi 20 anni di governo, appoggiato anche da lei”. Lo afferma a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il neo eletto parlamentare europeo per la Lega Roberto Vannacci, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

EUROPEE, VANNACCI: CHE CIRCOSCRIZIONE SCEGLIERÒ? EFFETTO SORPRESA E’ CARATTERISTICA DELL’ARTE DELLA GUERRA…STO VALUTANDO, DIPENDE DA MOLTI FATTORI, NE PARLEREMO CON SALVINI E DECIDEREMO

Quale circoscrizione sceglierò? “L’effetto sorpresa è una caratteristica dell’arte della guerra… sto valutando, sono molti i fattori” su cui ragionare, “ne parlerò con Salvini e nei prossimi giorni decideremo. Al momento non ho avuto neanche la comunicazione dell’elezione. Da quando avverrà, ci sarà circa una settimana di tempo” per decidere “da quanto mi hanno spiegato”. Lo afferma a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il neo eletto parlamentare europeo per la Lega Roberto Vannacci, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.