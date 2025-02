RAI RADIO 1 * “UN GIORNO DA PECORA”: CRISTICCHI: «IO DI DESTRA? ANCHE GASPARRI DETTO CHE SONO ARTISTA LIBERO, HO CANTATO “BELLA CIAO” AL PRIMO MAGGIO»

15.48 - giovedì 20 febbraio 2025

Se sono di destra o di sinistra? “Anche Gasparri ha detto di me che sono un artista libero. Mi pare che oggi si sia completamente dimenticato il mio passato da antifascista, io ho contato ‘Bella Ciao’ sul palco del Primo Maggio. Però da quando ho raccontato l’esodo istriano delle foibe si è tutto ribaltato. Io ho sempre voluto raccontare l’umanità dentro la storia. Non mi aspettavo che la mia canzone” sanremese “venisse strumentalizzata, non credevo si buttasse in politica, sono allibito”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il cantautore, quinto classificato all’ultimo Sanremo, Simone Cristicchi, che oggi è stato ospite della trasmissione condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. “Se canto ‘Bella Ciao’ divento di sinistra, se racconta le foibe sono di destra, allora c’è un problema: o sono confuso io, o sono confusi loro”. Elodie ha detto che si taglierebbe una mano piuttosto che votare Meloni. “Gli artisti devono parlare con la loro arte, non devono necessariamente dichiarare le proprie idee – ha concluso Cristicchi a Un Giorno da Pecora – anche se naturalmente chi lo desidera è libero di farlo”.