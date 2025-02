RAI RADIO 1 * “UN GIORNO DA PECORA”: CASO PARAGON, FRATOIANNI, «VICENDA ENORME E GRAVISSIMA, GOVERNO SA E MENTE NON DANDOCI RISPOSTE»

14.13 - giovedì 20 febbraio 2025

Le intercettazioni ai giornalistI? “Penso sia una vicenda enorme, un fatto gravissimo. Chi sa è ai vertici del governo, ci risponda”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il deputato di Avs Nicola Fratoianni, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Le intercettazioni del caso Paragon riguarderebbero anche attivisti come Luca Casarini, col quale anche lei ha passato del tempo. Teme di esser stato intercettato a sua volta? “Non sono preoccupato per me e non ho fatto controllare il telefono, ascoltandomi al massimo avranno scoperto qualche ricetta culinaria. Qualcuno però mente ed a farlo è il governo che non risponde su questa vicenda”.