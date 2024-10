RAI RADIO 1 – “UN GIORNO DA PECORA”: CASALEGGIO, «CONTE HA LICENZIATO GRILLO? SE CONTINUA COSI AL M5S RESTERÀ SOLO UN ELETTORE, DOVREBBE CAMBIARE NOME ORMAI MOVIMENTO NON C’E’ PIÙ»

14.08 - giovedì 24 ottobre 2024

Le parole di Conte di oggi in cui ha, di fatto, ‘licenziato’ Grillo? “Sono dichiarazioni un po’ strane. Vengono fatte alla presentazione del libro di Vespa: Conte lo dice a Vespa invece che a Grillo e agli iscritti?”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Davide Casaleggio, proprietario della Casaleggio Associati , ex Presidente dell’Associazione Rousseau e figlio di Gian Roberto Casaleggio. Tra Conte e Grillo ne resterà uno solo? “Si, ma un solo elettore se continuano così…

” Non ha fiducia nel rinnovamento che sta portando avanti Conte, anche attraverso la Costituente? “Non si sa in che modo Conte abbia scelto gli iscritti nei cluster e non si sa più quanti siano gli iscritti, ne hanno eliminati molti durante l’estate. Anche Grillo ha chiesto quanti siano. Strano che per tre anni non sia stata fatta questa cosa – ha detto l’imprenditore a Rai Radio1 – e ora che c’è una battaglia con Grillo venga fuori”.

Quello della Costituente M5S è un percorso democratico? “Beh, se non si conosce nemmeno il numero degli iscritti… Il M5S è morto? “Rispetto a quello che conoscevo io è rimasto solo il nome”. E anche il simbolo. “Il simbolo del M5S è di proprietà dell’Associazione fondata da me e da Luigi Di Maio. Il M5S oggi è sicuramente da ristrutturare, era basato sulla partecipazione e oggi non c’è più, è qualcosa di diverso – ha ragionato Casaleggio a Un Giorno da Pecora – e credo che debba avere anche un nome diverso”.