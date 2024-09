RAI – RADIO 1 * CALCIO – CHAMPIONS LEAGUE: «IN DIRETTA TUTTE LE PARTITE DI INTER – MILAN – JUVE – BOLOGNA – ATALANTA»

18.23 - venerdì 13 settembre 2024

Nel solco della tradizione, anche quest’anno, come sempre, Radio1 Rai racconterà tutto il grande calcio, minuto per minuto. Al racconto della serie A e della serie B, infatti, si aggiungeranno, dalla prossima settimana, anche le radiocronache in diretta di tutte le partite delle cinque squadre italiane impegnate nella nuova edizione della Champions League: Inter, Juventus, Milan, Bologna e Atalanta.

E sarà un racconto ancora più ricco e intenso.

Con il varo della nuova formula della massima competizione europea per club, infatti, le cinque squadre italiane disputeranno otto partite, in una fase a girone unico che durerà fino a gennaio 2025: otto match contro otto avversari diversi, giocando metà delle partite in casa e metà in trasferta.

Sarà la Juve ad esordire per prima, tra le formazioni italiane, martedì 17 settembre, alle 18.45, in casa contro gli olandesi del PSV Eindhoven, mentre alle 21.00, a San Siro, toccherà al Milan, contro il nuovo Liverpool di Arne Slot, l’erede di Klopp.

Mercoledì 18, invece, sarà la volta del Bologna, in casa contro lo Shaktar Donetsk alle 18.45, e dei Campioni d’Italia dell’Inter, che alle 21.00, al City of Manchester Stadium, affronteranno il City di Guardiola, nella riedizione della finale del 2023. Giovedì 19, infine, chiuderà la tre giorni europea l’Atalanta, al suo esordio nella competizione, ospitando l’Arsenal, con calcio d’inizio alle 21.00.

Tutta la Champions League minuto per minuto, insomma, e come sempre, sarà in diretta su Radio1 e Radio1 Sport.