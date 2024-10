RAI * “NAZIONI UNITE – ‘UN SDG ACTION AWARDS’ “: «IN DIRETTA SU RAIPLAY E FRUIBILI SU RAI RADIO, OGGI ALLE 18.00 CON LA PARTECIPAZIONE DI NOEMI»

08.59 - domenica 27 ottobre 2024

“Gli SDGs non sono solo un elenco di obiettivi. rappresentano le speranze, i sogni, i diritti e le aspettative delle persone di tutto il mondo”.

– António Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite –

Rai a fianco di UN SDG Action Awards, l’importante iniziativa promossa dalla Campagna d’Azione delle Nazioni Unite sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (UN SDG Action Campaign) volta ad accelerare il progresso verso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) con il duplice scopo di porre sotto i riflettori gli eroi del nostro tempo e mandare un messaggio di speranza e possibilità.

La Cerimonia di premiazione degli UN SDG Action Awards si svolgerà a Roma il 29 ottobre e sarà integralmente trasmessa su RaiPlay e attraverso i Canali di Rai Radio, a partire dalle 18.00, con la partecipazione straordinaria di Noemi. L’evento sarà anche fruibile attraverso la lingua dei segni internazionale e in inglese sui canali ONU. Si tratterà di un evento emozionante che alternerà messaggi di leader, performance musicali e di poesia, all’annuncio in diretta dei vincitori.

L’evento celebra l’immaginazione e la creatività come potenti strumenti per creare un futuro più giusto e pacifico in armonia con il pianeta.

Nell’edizione 2024 saranno premiate le iniziative dedicate alla Creatività, che abbiano accelerato l’azione per il raggiungimento degli SDGs ottenendo risultati concreti nel cambiare i comportamenti delle persone e la percezione pubblica e/o nell’influenzare le politiche e gli stanziamenti degli SDGs; quelle per l’Impatto con cui, attraverso approcci innovativi, siano stati ottenuti impatti significativi nel migliorare la vita delle persone e nell’accelerare il progresso verso il raggiungimento degli SDGs; infine, i Changemakers, persone straordinarie che hanno migliorato le condizioni di vita delle loro comunità e società. Un changemaker si batte per l’uguaglianza, la giustizia e i diritti umani.

Tutte le candidature sono valutate in base al loro impatto, all’innovazione del loro approccio e alla loro replicabilità in altri paesi. Quest’anno, il programma ha ricevuto oltre 5.500 candidature proveniente da 190 Paesi, valutate da una giuria composta da leader provenienti dai diversi settori. I vincitori saranno annunciati durante la Cerimonia.

Il programma degli UN SDG Action Awards è reso possibile grazie al generoso contributo della Direzione generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI/DGCS) e del Ministero Federale Tedesco della Cooperazione Economica e dello Sviluppo (BMZ).