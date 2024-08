RAI * DECODER DVB-T2 : “ DAL 28 AGOSTO RAI STORIA – RADIO 2 VISUAL E RAI SCUOLA SARANNO TRASMESSI SOLO IN QUESTO STANDARD”

15.39 - domenica 25 agosto 2024

La Rai prosegue il percorso di innovazione tecnologica secondo le tappe indicate dal Ministero e dal 28 agosto inizierà a trasmettere alcuni suoi canali in DVB-T2 e il nuovo sistema di codifica HEVC. Il passaggio al nuovo standard DVB-T2 non prevede cambiamenti per Rai 1, Rai 2, Rai 3 e RaiNews 24 e la maggior parte dell’offerta Rai.

Saranno solo tre, al momento, i canali interessati e visibili in alta definizione (HD) esclusivamente nel nuovo standard DVB-T2: Rai Storia, Rai Radio 2 Visual e Rai Scuola. Questo significa che per continuare a guardare Rai Storia, Rai Radio 2 Visual e Rai Scuola, in digitale terrestre, dal 28 agosto 2024 occorre avere un ricevitore compatibile con tale standard.

Se il televisore consente la ricezione del canale “Rai Sport HD Test HEVC”, trasmesso sino al 28 agosto sulla posizione 558 del telecomando, significa che è compatibile con i nuovi segnali DVB-T2. Tale programma è infatti trasmesso con lo standard di compressione HEVC (codifica video Main10 @ level 5.1) la versione approvata dall’ITU che i ricevitori commercializzati dal 22 dicembre 2018 devono per legge supportare.

Inoltre, sempre dal 28 agosto, verrà trasmesso sul canale 100 un cartello con lo stesso sistema di codifica video HEVC Main10@L5.1 per la verifica della idoneità dei ricevitori alla ricezione di contenuti in UHD/HDR che potrebbero essere trasmessi sui multiplex DVB-T2 in un prossimo futuro.

Se il televisore o il decoder non fossero compatibili per la ricezione del nuovo formato, sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è possibile trovare una lista di ricevitori idonei alla ricezione DVB-T2 e i dettagli dell’iniziativa Bonus Decoder a casa.

A partire dal 28 agosto sarà comunque necessario risintonizzare il televisore per continuare a guardare l’intera offerta Rai. Inoltre, dopo la risintonizzazione, solo sui ricevitori compatibili DVB-T2, sarà disponibile tra i canali RaiNews 24 anche in HD.

Sempre in DVB-T2, potranno essere visti in alta definizione anche Rai 4, Rai Premium e RaiNews 24 (che continuano a essere trasmessi in DVB-T in definizione standard).

Anche Rai 1 HD, Rai 2 HD e Rai 3 HD (*) saranno trasmessi in DVB-T2 oltre attraverso l’attuale standard in digitale terrestre.

(*) La ricezione del Canale Rai 3 HD in standard DVB-T sul numero di telecomando 3 prevede, come di consueto, la messa in onda degli appuntamenti informativi dedicati a ciascuna regione.

La ricezione del Canale Rai 3 HD in standard DVB-T2 sul numero di telecomando 503 prevede la messa in onda, durante gli appuntamenti informativi regionali, a rotazione settimanale, del TGR del Lazio, del Piemonte, della Lombardia o della Campania.