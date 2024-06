RAI * CDA: «OK PROGRAMMA “AFFARI TUOI” 2024- 27, APPROVATA L’OFFERTA DIRITTI NON ESCLUSIVI HIGH-LIGHTS CAMPIONATO CALCIO “SERIE A” 2024-2027»

14.17 - venerdì 28 giugno 2024

Il Consiglio di Amministrazione della Rai, riunitosi oggi a Roma sotto la presidenza di Marinella Soldi alla presenza dell’Amministratore Delegato Roberto Sergio, ha esaminato l’evoluzione delle tendenze economiche per l’esercizio 2024.

Il Consiglio ha altresì esaminato il piano di interventi finalizzato all’ ottimizzazione e allo sviluppo del patrimonio immobiliare dell’azienda con specifico riferimento all’area di Roma: in tale ambito è stato approvato il contratto preliminare per l’affitto dell’immobile ‘polmone’ sito in Via Alessandro Severo in cui – in relazione ai lavori di ristrutturazione del palazzo di Viale Mazzini – sarà temporaneamente trasferita, nel secondo semestre 2025, la sede direzionale.

Sono stati poi approvati il contratto per le edizioni del triennio 2024- 27 del programma Affari Tuoi, nonché l’offerta per l’acquisizione dei diritti non esclusivi per gli highlights del campionato di calcio di serie A per il triennio 2024-2027.