RAI * CDA «GIAN MARCO CHIOCCI; CONFERMATO L’INCARICO DIRETTORE TG1 (IN SCADENZA 30 NOVEMBRE)»

17.31 - giovedì 21 novembre 2024

Il Consiglio di Amministrazione della Rai, riunitosi oggi in Viale Mazzini e presieduto da Antonio Marano in qualità di Consigliere anziano, alla presenza dell’Amministratore Delegato Giampaolo Rossi, ha espresso il proprio parere favorevole alla conferma nell’incarico di Direttore del Tg1 di Gian Marco Chiocci, in scadenza il prossimo 30 novembre.

Il Consiglio di Amministrazione ha preso altresì atto delle dimissioni dell’Amministratore Delegato di Rai Pubblicità Gian Paolo Tagliavia che proseguirà in tale incarico fino al 31 dicembre 2024 e, nel ringraziarlo per l’ottimo lavoro svolto, ha designato come suo successore alla guida della concessionaria di pubblicità del Servizio pubblico Luca Poggi, attuale Direttore Centri media di Rai Pubblicità.

Nel corso della riunione è stato approvato l’avvio della gara per i lavori di riqualificazione della Sede di Viale Mazzini 14, come previsto dal piano Immobiliare.

Il Consiglio di Amministrazione ha poi preso atto dei palinsesti Inverno – Primavera 2025 dei Canali generalisti e specializzati in continuità con l’attuale programmazione, dopo ampia e articolata discussione, alla luce della necessaria ottimizzazione dell’offerta in relazione all’evoluzione del ruolo del Servizio pubblico.

Il Consiglio ha inoltre esaminato e approvato lo schema della contabilità separata per l’anno 2023; in questo contesto, ha evidenziato il tema della adeguatezza e sostenibilità delle risorse pubbliche in un quadro di certezza.

L’Amministratore delegato ha infine comunicato al Consiglio il progetto di estensione della copertura DAB per la radiofonia: piano che prevede una copertura stimabile in circa l’85% della popolazione nazionale.