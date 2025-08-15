RAI * ALASKA – VERTICE ANCHORAGE / INCONTRO TRUMP – PUTIN (15 AGOSTO): «SPECIALE TG1 DALLE 23.30 ALLE 00.30 (ORA ITALIANA)» (VEDI SEGUI TV IN DIRETTA TV VIDEO LIVE WEB STREAMING)

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Alle 21.30 ora italiana si aprirà il vertice in cui il presidente statunitense Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin si confronteranno sulle soluzioni possibili per far cessare il conflitto tra Ucraina e Russia e anche su altri scenari. Tutte le testate giornalistiche della Rai, senza soluzione di continuità, saranno impegnate a raccontare l’evento e le sue implicazioni a livello geopolitico e strategico con speciali e nelle varie edizioni dei telegiornali e radiogiornali.

Il Tg1 realizzerà due Speciali: uno il 15 agosto, dalle 23.30 a mezzanotte e mezza, l’altro il 16 agosto dalle 7.00 alle 8.00 del mattino. In conduzione Oliviero Bergamini con ospiti in studio e collegamenti con i corrispondenti dagli Stati Uniti e con gli inviati dall’Alaska e da Kyiv.

Il Tg2 proporrà il 15 agosto uno speciale Tg” Post, condotto Monica Giandotti, con ospiti e collegamenti con inviati e corrispondenti. Il 16 agosto andrà poi in onda uno Speciale Tg2 dalle 10.10 alle 11, con la conduzione di Annalisa Fantilli: in studio esperti e commentatori e poi collegamenti con New York, Mosca, Berlino e Bruxelles.

Il racconto dell’evento proseguirà sul Tg3 che realizzerà uno Speciale, sempre il 16 agosto, dalle 11.05 alle 12, con aggiornamenti e collegamenti per informare i telespettatori sul progresso dei negoziati. Rainews24 resterà costantemente “acceso” sull’evento per seguire in diretta gli sviluppi, durante la notte italiana, e poi con finestre informative, servizi e collegamenti da tutte le sedi di corrispondenza e da Anchorage. Su RaiNews.it, il portale dell’informazione Rai, in live streaming il vertice e la conferenza stampa integrale e tutte le dirette e gli speciali della Rai.

La tradizionale maratona sul conflitto Russia-Ucraina, uno dei contenuti quotidianamente più visti, sarà arricchita dalla cronaca della giornata, i video dei servizi dei telegiornali, degli approfondimenti e delle analisi di ospiti e corrispondenti. Aggiornamenti anche sui canali social.

Il Giornale Radio Rai dedicherà al faccia a faccia Trump-Putin uno speciale il 16 agosto dalle 9.05 alle 10.30 con la conduzione di Francesco Mincone e i collegamenti con l’inviato in Alaska Enzo Arceri. Venerdì 15 agosto, alle 14.50 su Rai 3, sarà riproposta la puntata dal titolo “Newsroom 2024-Avventura nel grande nord”, del programma di Monica Maggioni.