RAI 3 – ” MEZZ’ORA IN PIÙ – IL MONDO CHE VERRÀ “: « L’ASSEMBLEA NAZIONALE DEL PD / I 10 ANNI DI PONTIFICATO DI PAPA FRANCESCO / LA VISITA A ROMA DI NETANYAHU (12/3 – 14.30) »

10.05 - domenica 12 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

“Mezz’ora in più/Il mondo che verrà”. L’Assemblea nazionale del Pd, i 10 anni di pontificato di Papa Francesco e la visita a Roma di Netanyahu. L’Assemblea nazionale del Partito Democratico, i dieci anni di pontificato di Papa Francesco, la visita a Roma del premier israeliano Benjamin Netanyahu: questi i temi al centro della puntata di “Mezz’ora in più” e “Mezz’ora in più/Il mondo che verrà” in onda oggi, domenica 12 marzo, a partire dalle 14.30 su Rai 3.

Nel corso della trasmissione Lucia Annunziata si collegherà in diretta con l’Assemblea Nazionale del Partito Democratico in corso a Roma con i giornalisti Alessandro De Angelis e Francesco Cundari ed alcuni tra i più autorevoli rappresentanti del Pd. Ospiti della puntata anche padre Antonio Spadaro, direttore della rivista “La civiltà cattolica”, il frate francescano Enzo Fortunato, l’ex portavoce della comunità ebraica romana Riccardo Pacifici, il giornalista Gad Lerner.