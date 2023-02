RAI 3 – “ ‘MEZZ’ORA IN PIÙ E IL MONDO CHE VERRÀ “ * OSPITI: « ARMANDO SPATARO – LETIZIA MORATTI – PIERFRANCESCO MAJORINO – MATTEO ZUPPI (OGGI 5/2 ORE 14.30) »

10.46 - domenica 5 febbraio 2023

Il caso di Alfredo Cospito, le manifestazioni anarchiche contro il 41bis e le polemiche dopo le accuse lanciate dal vicepresidente del Copasir Donzelli e del sottosegretario alla Giustizia Delmastro ai rappresentanti dell’opposizione; le elezioni regionali in Lombardia; il viaggio di Papa Francesco in Africa e il ruolo del Vaticano nelle relazioni internazionali. Questi i temi al centro della puntata di “Mezz’ora in più” e “Mezz’ora in più/Il mondo che verrà” in onda oggi, domenica 5 febbraio, a partire dalle 14,30 su Rai3. Ospiti di Lucia Annunziata, l’ex magistrato e procuratore di Torino Armando Spataro, la giornalista Flavia Perina, i candidati alla presidenza della Regione Lombardia Letizia Moratti e Pierfrancesco Majorino, il presidente della Conferenza Episcopale Italiana Matteo Maria Zuppi.