RAI 1 * “SPECIALE TG1”: «OLINDO E ROSA, FINE PENA MAI? / IN ONDA DOMENICA 17/11 ORE 23.20»

A 18 anni dalla Strage di Erba il procedimento giudiziario che ha portato all’ergastolo di Olindo e Rosa non conosce fine. A questo caso che è entrato nella storia della cronaca nera del nostro Paese sarà dedicato lo speciale Tg 1 in onda su Rai 1 domenica 17 novembre alle ore 23,20. Dopo la sentenza del 10 luglio scorso con cui la Corte d’Appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l’istanza per riaprire il processo, i difensori stanno ultimando il ricorso per Cassazione.

Perché i giudici di Brescia hanno prima accolto e poi respinto la richiesta di revisione? Sulla base delle motivazioni della sentenza, e utilizzando le registrazioni delle tre udienze che si sono tenute a Brescia, Speciale Tg1 torna sulla Strage di Erba, uno dei casi di cronaca nera più controversi della storia italiana.

E prova con l’aiuto di due penalisti, gli avvocati Massimo Biffa e Vincenzo Vitale, a rispondere a due domande di senso opposto: Olindo e Rosa sono vittime di un errore giudiziario? E perché, secondo i giudici di Brescia, devono invece restare in carcere per tutta la loro vita? La puntata a cura di Alessandro Gaeta – montaggio: Stefano Carpagnano.