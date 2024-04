RAI 1 – “ PORTA A PORTA “ * « OSPITI IL MINISTRO ADOLFO URSO ED IL PRESIDENTE DI ALTAGAMMA MATTEO LUNELLI (16/4 – 23.10) »

15.43 - lunedì 15 aprile 2024

Nella settimana scandita dagli eventi dedicati al Made in Italy, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso è ospite di Bruno Vespa a “Porta a Porta”, in onda martedì 16 aprile alle 23.10 su Rai 1. Con lui anche il Presidente di Altagamma Matteo Lunelli; il Presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi; il Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana Carlo Capasa e la Presidente del Salone del Mobile Maria Porro.