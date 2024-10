RAI 1 * “LINEA VERDE START“: «UN RACCONTO DEDICATO ALLA LAVORAZIONE DEL LEGNO, SI PARTE DAI BOSCHI DI TRENTO (19/10 – 12.00)»

16.52 - venerdì 18 ottobre 2024

Un racconto dedicato alle eccellenze della lavorazione del legno, dalla selezione della materia prima agli arredi su misura fino alla rinascita con l’ebanisteria circolare e sostenibile. Lo propone “Linea Verde Start”, con Federico Quaranta in onda sabato 19 ottobre alle 12.00 su Rai 1. Si parte dai boschi di Trento, dove l’abilità degli artigiani recupera e seleziona le essenze migliori da aree boschive danneggiate da eventi atmosferici o dall’ampliamento di pascoli, per destinarle al commercio, sfruttando tutto il materiale che altrimenti rimarrebbe sul posto trasformandolo in prodotto destinato a grandi centrali di teleriscaldamento.

A Bari, invece, un artigiano “sostenibile” dà al legno una seconda vita, insegnano la cultura del recupero e della valorizzazione della materia prima. Un’idea semplice, quella di recuperare i tronchi di quegli alberi che per diverse ragioni vengono abbattuti e che avrebbero come destino la sola distruzione, per trasformarli in creazioni di design dall’elevato valore artigianale. Nelle mani degli artigiani la vita del legno non finisce mai.

Il viaggio di “Linea Verde Start” prosegue nella provincia di Padova, dove un’azienda di artigiani si è specializzata nella costruzione di case in legno, unendo l’amore per un materiale antico alla ricerca delle più moderne tecnologie per la realizzazione di abitazioni, tetti e solai.

Dopo aver incontrato maestri d’ascia del lago d’Iseo e imprenditori del legno aretini con la passione per Leonardo da Vinci, si andrà a Como, dove la sapienza dei maestri canturini trasforma la materia prima in arredi su misura per le case degli italiani. Una realtà artigiana specializzata nell’arredamento su misura, affermandosi con il tempo sul mercato nazionale e internazionale grazie alla qualità delle materie prime, l’alto grado di specializzazione dei propri artigiani. Un viaggio all’insegna della sostenibilità che avrà come filo conduttore l’amore per una delle materie prime che ha scandito l’evoluzione del genere umano.