RAI 1 – “ LINEA VERDE LIFE “ * PUNTATA DEL 15 FEBBRAIO 2020, « BRINDISI – UN VIAGGIO NELLA PROVINCIA SALENTINA TRA MARE E OASI NATURALI, TRULLI E OLIVI SECOLARI » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Linea Verde Life. St 2019/20 – Brindisi. “Linea Verde Life” in onda da Brindisi. Marcello Masi e Daniela Ferolla raccontano il loro viaggio nella provincia salentina, tra mare e oasi naturali, trulli e olivi secolari, straordinarie testimonianze storiche e una grande spinta verso il futuro. Biodiversità, tutela del paesaggio, ricerca, economia circolare, riciclo e nuovi materiali, ma anche tradizione e valorizzazione del patrimonio esistente: questi i temi affrontati in un percorso che si snoda dal centro città fino ai paesi limitrofi, in uno dei territori nazionali più suggestivi. E poi ancora, sapori unici ed eccellenze nelle botteghe gastronomiche, ma anche stagionalità e tradizione nella ricetta realizzata con il meglio che la campagna brindisina offre…

