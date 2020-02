RAI 1 – “ IL PARADISO DELLE SIGNORE “ * EP 85 PUNTATA DEL 14 FEBBRAIO 2020, « CLELIA SEMBRA ACCETTARE IL CORTEGGIAMENTO DI ENNIO » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Il paradiso delle signore. St 4 Ep 85. È il giorno di San Valentino. Clelia sembra accettare il corteggiamento di Ennio, anche se preferisce non sbilanciarsi troppo. Tutto avviene sotto gli occhi di Luciano che però è deciso a non rivendicare i suoi sentimenti per la capo-commessa. Deluso da Marina, Rocco si accompagna a Irene per una serata romantica. Riccardo fa i complimenti ad Angela vincitrice del concorso per la frase d’amore più bella ma lei gli nasconde di averla scritta pensando a lui.

