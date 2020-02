RAI 1 – “ IL PARADISO DELLE SIGNORE “ * EP 80 PUNTATA DEL 7 FEBBRAIO 2020, « AGNESE RINGRAZIA ARMANDO PER IL SOSTEGNO CHE Dà ALLA SUA FAMIGLIA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Il paradiso delle signore. St 4 Ep 80. Agnese ringrazia Armando per il sostegno che dà a lei e alla sua famiglia, ma quando la donna viene a conoscenza che il magazziniere ha ricevuto una lettera contenente delle informazioni sul marito Giuseppe, non la prende affatto bene. Marcello, sapendo di essere stato visto da Roberta mentre baciava Lorena, fa capire alla Pellegrino di non essere innamorato della starlette, ma la Venere replica con apparente distacco. Marta rivela a Vittorio che potrebbe essere di nuovo incinta.

