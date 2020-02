RAI 1 – “ IL PARADISO DELLE SIGNORE – DAILY “ * EP 82 PUNTATA DELL’11 FEBBRAIO 2020, « SALVATORE INFORMA AGNESE CHE HA DECISO DI PARTIRE PER LA GERMANIA » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





Il paradiso delle signore. St 4 Ep 82. Vittorio, con l’aiuto di Marta, coinvolge Federico nella nuova iniziativa al Paradiso, riguardante San Valentino e Roberta li ringrazia mentre Rocco si compiace per la copertina del suo fotoromanzo anche se ancora non riesce a dichiararsi a Marina. Salvatore informa Agnese che ha deciso di partire per la Germania e lei decide di allontanarsi da Armando, convinta che quanto sta succedendo alla sua famiglia, sia una punizione divina per essersi anche solo avvicinata ad un altro uomo.

