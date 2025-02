RAI 1 * “EFFETTO SANREMO“: «VOLANO I PROGRAMMI “UNOMATTINA”, “STORIE ITALIANE” / “È SEMPRE MEZZOGIORNO!” / “LA VOLTA BUONA” / “LA VITA IN DIRETTA” / “L’EREDITÀ”»

12.52 - giovedì 13 febbraio 2025

Testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Effetto Sanremo: volano i programmi di Rai1 dell’Intrattenimento Day Time Boom di ascolti per “UnoMattina”, “Storie Italiane”, “È sempre Mezzogiorno!”, “La Volta Buona”, “La Vita in Diretta”, “L’Eredità”. Ottimi risultati anche su Rai2 per “BellaMa'”

Sanremo conquista anche i programmi dell’Intrattenimento Day Time che nella giornata di ieri, 12 febbraio, su Rai1 hanno registrato ascolti da record, sin dalla prima mattina.

UnoMattina, condotto da Massimiliano Ossini e Daniela Ferrolla, ha infatti conquistato il 28,72% e un ascolto di 1.393.284 telespettatori, raggiungendo picchi del 32,37% e 1.539.889 di telespettatori.

A seguire, “Storie Italiane” di Eleonora Daniele, ha invece raggiunto 1.447.073 telespettatori, con il 27,73% e picchi di ascolto di 1.723.158 e di share del 31,50%.

Alle 12, Antonella Clerici è tornata nella cucina di “È sempre Mezzogiorno!”, ottenendo oltre 2 milioni di telespettatori (2.018.252) e il 20.13% di share, con punte di 2.488.029 e 22,33%.

Nel pomeriggio hanno seguito il racconto del festival di Sanremo di Caterina Balivo e degli inviati de “La Volta Buona” 2.314.839 telespettatori, ossia 20,22% di share, sfiorando picchi di 2.6 milioni di spettatori (2.593.774) e raggiungendo punte del 26.15% di share.

Alle 17, su Rai1 una media di 2.416.433 telespettatori ha seguito “La Vita in Diretta” di Alberto Matano (22,01% di share), ma superando il tetto dei 3milioni di telespettatori (3.115.913) e il 24.07% nei momenti di massimo ascolto.

L’effetto Sanremo si è fatto poi sentire anche nell’immancabile appuntamento delle 18.45 con “L’Eredità” di Marco Liorni, che ha tenuto incollati davanti allo schermo 4.318.850 telespettatori (share del 26,56%), con punte di oltre 5milioni e mezzo (5.669.041), raggiungendo uno share del 29.79%.

Ottima anche la risposta del pubblico di “BellaMa’” su Rai2: oltre 800mila telespettatori (816.449, 8.27% di share) hanno seguito la puntata dedicata al Festival del programma di Pierluigi Diaco, affiancato per l’occasione da Nancy Brilli, raggiungendo punte di oltre 1milione di spettatori (1.021.925) e il 10.66% di share.