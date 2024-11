RAI 1 * “DOMENICA IN“: «ANTONELLO VENDITTI – MARGHERITA BUY – BRUNO VESPA – ACHILLE LAURO – IL RICORDO DI NADIA TOFFA (17/11- 14.00)

13.19 - sabato 16 novembre 2024

Antonello Venditi si racconta: dagli inizi sino ai grandi successi negli stadi. Lunetta Savino, Margherita Buy, Bruno Vespa, Achille Lauro ed il ricordo di Nadia Toffa con la madre Margherita.

Domenica 17 novembre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 10^ puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier.

La puntata si aprirà con un’ampia intervista ad Antonello Venditti, che ha appena pubblicato un bellissimo libro fotografico dal titolo ‘Fuori Fuoco’, ricco di foto, ricordi e appunti, sfogliando i quali ripercorrerà la sua vita, le sue passioni e la sua carriera dagli inizi al Folkstudio di Roma fino ai grandi successi negli stadi. L’attrice Lunetta Savino, interverrà per presentare la nuova serie ‘Libera’, in onda su Rai1 da martedì 19 novembre per quattro puntate, dove interpreta Libera Orlando, un’integerrima giudice del tribunale di Trieste.

Spazio alla musica con Achille Lauro, che si esibirà con il suo nuovo singolo “Amore disperato”, uscito da alcune settimane e già in testa tra i singoli più ascoltati e scaricati. Margherita Buy sarà in studio per lanciare il suo nuovo film dal titolo ‘Una terapia di gruppo’, al cinema dal 21 novembre per la regia di Paolo Costella. Margherita Toffa, la mamma della indimenticabile inviata de ‘Le Iene’ Nadia Toffa, scomparsa il 13 agosto 2019, la ricorderà attraverso la pagine del suo nuovo libro dal titolo ’Non perder tempo a piangere’. Per lo spazio attualità, in studio il giornalista Bruno Vespa che insieme a Mara Venier commenterà alcune notizie della settimana oltre a presentare il suo ultimo libro dal titolo ‘Hitler e Mussolini’.