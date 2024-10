RADIO1 – “UN GIORNO DA PECORA“ * RANUCCI: «A REPORT DOMENICA ALTRO CASO CHE RIGUARDA MINISTRO GIULI, VICENDA SPANO PICCOLA PARTE DI QUEL CHE RACCONTEREMO»

14.42 - giovedì 24 ottobre 2024

La vicenda Spano “è una piccola parte di quello che racconteremo domenica a Report. C’è un altro caso che riguarda il ministro Giuli”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Il minsitro Giuli ha detto che l’apparenza inganna. Come risponde? “Lo dico anche io”. Si dice che il titolare della Cultura non sia particolarmente amato anche da alcuni esponenti di FdI. “Dopo il servizio di domenica – ha detto Ranucci a Un Giorno da Pecora – forse chi non ama Giuli in Fratelli d’Italia lo amerà ancora meno”.