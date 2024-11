RADIO1 – “UN GIORNO DA PECORA“ * M5S: TONINELLI, «SE NON SI RAGGIUNGE IL QUORUM, GIUSEPPE CONTE DOVREBBE DIMETTERSI»

15.13 - martedì 26 novembre 2024

“Se non si raggiungesse il quorum, Giuseppe Conte dovrebbe dimettersi, ha subito tante sconfitte elettorali ma ha deciso di rimanere in sella. Se deve perdere anche questa battaglia di impossessamento del Movimento, cosa deve accadere perché uno si dimentica?” Così a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, l’esponente del Movimento Cinquestelle Danilo Toninelli, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Quando crede potrà avvenire la nuova votazione? “Ad inizio dicembre credo, forse il 7 o l’8″, ha detto Toninelli a Radio1.

M5S, TONINELLI: BEPPE HA FATTO COSA SCONTATA, CONTE SAPEVA BENISSIMO MA FINGE DI STUPIRSI; I QUESITI? VUOI ELIMINARE TESTA A GRILLO O VUOI TAGLIARGLI LE GAMBE

“Quello che ha fatto Beppe era scontato, chi si stupisce fa finta di stupirsi, Conte sapeva benissimo ma deve recitare anche il ruolo della vittima, ormai la politica è diventata uno showbusiness”. Così a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, l’esponente del Movimento Cinquestelle Danilo Toninelli, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Sono stati espressi dei dubbi anche sulla modalità di porre i quesiti sul ruolo del garante. Lei cosa ne pensa? “I quesiti…praticamente c’era scritto: vuoi eliminare la testa al garante Grillo o vuoi tagliarli le gambe?”

M5S, TONINELLI: FACCIO APPELLO A CHI INCAVOLATO, NON CANCELLATEVI MA GETTATE SMARTPHONE IN QUEI GIORNI, NON VOTATE.

“Faccio un appello a coloro che sono incazzati neri: non cancellatevi dal M5S perché la” vostra “presenza aumenta il montante da cui partire per fare il quorum. Ovviamente gettate il telefonino in quei giorni, non votate. Ai 90mila cancellati dall’oggi al domani dico di fare una richiesta via mail di reiscrizione, così da aumentare il montante”. Così a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, l’esponente del Movimento Cinquestelle Danilo Toninelli, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. “Io comunque non ho mai parlato di brogli – ha precisato Toninelli a Un Giorno da Pecora – ma semmai di convenienza”.

M5S, TONINELLI: SIMBOLO? E’ DELL’ ASSOCIAZIONE: MEGLIO 30 ANNI DI DISCUSSIONE IN TRIBUNALE COME PER QUELLO DC CHE MORTE INGLORIOSA.

Il simbolo del M5S di chi è? “Il simbolo penso dell’Associazione del 2008, penso di Casaleggio e Grillo”. Così a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, l’esponente del Movimento Cinquestelle Danilo Toninelli, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Per il simbolo c’è la possibilità che inizi una battaglia simile a quella che avanti da trent’anni per il simbolo della Dc? “Non è da escludere – ha detto Toninelli a Un Giorno da Pecora – ma meglio trent’anni di discussione anche di fronte ad un tribunale che una morte ingloriosa da democristiani”.

M5S, TONINELLI: ESULTANZA DOPO VOTO GRILLO DA PERDENTI; PENSO BEPPE PREFERISCA MORTE MOVIMENTO PIUTTOSTO CHE AVANTI SENZA DI LUI.

“L’esultanza dopo il voto su Beppe Grillo è stata l’esultanza dei perdenti, non mi ha fatto neanche arrabbiare. Esultare sull’uccisione di colui che ha creato il Movimento…neanche Salvini con Bossi è riuscito a fare la stessa cosa”. Così a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, l’esponente del Movimento Cinquestelle Danilo Toninelli, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Dopo i fatti dello scorso weekend ha sentito Beppe Grillo? “No, gli ho mandato un messaggino ma non mi ha risposto”. Secondo lei Grillo preferisce che il M5S muoia piuttosto che vada avanti senza di lui? “Penso di si ed è quello che vorrei accadesse anche io. Auguro a Conte una lunga carriera col suo partito Progressista indipendente, costola del Pd, magari lo voterò anche. Grillo però – ha precisato a Rai Radio1 l’ex ministro – non vuole un partito ma archiviare” il Movimento “con la dignità che gli spetta”.