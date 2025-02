“RADIO CUSANO“ * SANTANCHÈ: TONINELLI, «LA MINISTRA È GIÀ DI FATTO DIMISSIONATA, IL 58% DEGLI ELETTORI DI FDI VUOLE CHE SI DIMETTA»

11.50 - martedì 11 febbraio 2025

Santanchè, D. Toninelli: “La ministra è già di fatto dimissionata, il 58% degli elettori di FDI vuole che si dimetta. Al governo interessa solo il potere, non accettano di perdere voti.

Danilo Toninelli durante il programma ‘Controinformazione’ in onda su Radio Cusano, in merito alla mozione di sfiducia votata dal Parlamento nei confronti della ministra Santanchè ha dichiarato:

“Voglio rincuorare la ministra Santanchè e tranquillizzarla sul fatto che mai questo governo voterà la sua sfiducia, non gli interessa minimamente il fatto che sia indagata per falso in bilancio e che probabilmente verrà rinviata nuovamente a giudizio.

Hanno un pelo sullo stomaco incredibile, non si scandalizzano per così poco. D’altra parte la Santanchè è nei fatti già dimissionata, si dimetterà tra poco di sua volontà. E questo non accadrà perché è indagata per la seconda volta per aver pagato i suoi dipendenti con la cassa integrazione Covid, ma perché il sondaggio in proposito dice che il 71% di italiani vuole che si dimetta. Il problema della Santanchè è che il 58% degli elettori di Fratelli d’Italia è a favore delle sue dimissioni e a loro interessano solo i voti per mantenere il potere: non sarà il rinvio a giudizio a farle perdere il posto come dovrebbe, ma il fatto che potrebbe far perdere voti al Governo”.