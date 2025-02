RADIO 1 – “UN GIORNO DA PECORA“ * SANREMO: AL BANO, «LO GUARDO MA NON LO CONDURREI MAI E POI MAI, MI PIACEREBBE ESSERE IN GARA»

16.20 - lunedì 10 febbraio 2025

Sanremo? “Da domani lo guarderò. E non mi è mai passato per la testa di condurlo, non accetterei mai di farlo nemmeno se me lo proponessero, non ci penso proprio. Mi piacerebbe semmai essere in gara, quello sarebbe il mio pane”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Al Bano Carrisi, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

E’ vero che lo scorso anno però ando’ vicino ad una nuova partecipazione? “L’anno scorso il signor Amadeus non ha rispettato i patti – ha detto Al Bano a Un Giorno da Pecora -. Quest’anno invece avevo presentato tre brani, uno più bella dell’altro, erano fantastiche…” Tra i concorrenti di questa edizione ci sarà anche Massimo Ranieri. Di cui lei, molto tempo fa, fu geloso. “C’è stato un periodo in cui ero geloso di Ranieri: è stato quando Massimo lavorava con Romina”. Come mai? “Quando si ama si è naturalmente gelosi e io avvertivo che tra i due poteva nascere qualcosa”. Come si comportò? “Dissi a Romina ‘fai quello che vuoi’”. E lei come le rispose? “Dicendomi ‘Al Bano, ma io ti amo, per questo ci siamo sposati’”.

Giorgia Meloni? “Potrebbe fare bene, è una tosta che potrebbe fare bene all’Italia. Se in passato l’ho votata? “No, ancora non l’ho mai votata”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Al Bano Carrisi, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Visti gli scontri dialettici di questi giorni, a suo avviso sono i magistrati che attaccano la politica o il contrario? “Secondo me le due cose vanno a braccetto”, ha risposto il cantante a Un Giorno da Pecora.