RADIO 1 – “ UN GIORNO DA PECORA “ * ORLANDO: « UNA FEDERAZIONE DELLA SINISTRA? PARLEREI DELLE COSE SU CUI COSTRUIRE UN PROGETTO »

Una federazione della sinistra? “Parlerei più delle cose su cui costruire un progetto di sinistra, richiamando una parte di popolo che se n’è andata, tante persone che soffrono e che vorrebbero avere un riferimento. Mettere insieme persone che non vanno d’accordo su nulla non mi pare un modo per rafforzare un soggetto politico, la rifondazione e la rigenerazione della sinistra passi dal preoccuparsi di più in generale”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il ministro del Lavoro Andrea Orlando.