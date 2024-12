RADIO 1 – “UN GIORNO DA PECORA“ * M5S: TONINELLI, «IO NEL NUOVO MOVIMENTO POST 5S CON RAGGI E DIBBA? SICURAMENTE NO»

14.19 - mercoledì 4 dicembre 2024

M5S, TONINELLI: IO NEL NUOVO MOVIMENTO POST 5S CON RAGGI E DIBBA? SICURAMENTE NO; M5S CONTE E’ COSTOLA SFIGATA DEL PD, IN CUI CONFLUIRA’ ENTRO POCHI ANNI.

“Quello di Conte non è più il M5S, è una costola sfigata del PD dove confluirà entro pochi anni per dare posti di rilievo a qualcuno. Io in un possibile nuovo movimento insieme a Virginia Raggi e Alessandro Di Battista? Io sicuramente non ci sarò”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l’ex ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, intervistato da Giorgio Lauro.

M5S, TONINELLI: IO ESPULSO? CONTE MI HA GIA’ CANCELLATO; CI SARA’ CONTENZIOSO IN TRIBUNALE PER INVALIDARE COSTITUENTE; VIDEO GRILLO? FINALMENTE UN PO’ DI AUTOIRONIA

Per Conte io non sarò espulso? “Ma se mi ha già cancellato… Quando ci sarà un contenzioso davanti ad un tribunale per invalidare questa Costituente, secondo voto non serve a nulla Grillo ha detto chiaramente che Conte ha violato i principi costitutivi dei 5S”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l’ex ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, intervistato da Giorgio Lauro. Le è piaciuto il video pubblicato ieri da Beppe Grillo? “Si – ha detto Toninelli a Radio1 – finalmente un po’ di autoironia, con Conte il M5S si prende troppo sul serio”.

M5S, LO PSICHIATRA CREPET: PER GRILLO CONTE AVREBBE PSICOSI? LA PSICOSI E’ UNA COSA GRAVE, RISPETTARE IL DOLORE ALTRUI, USI ALTRE PAROLE E NON TIRI FUORI MANUALE PSICHIATRIA

Per Grillo Giuseppe Conte soffre di una “leggera psicosi”? “La psicosi è una cosa grave, cerchiamo di rispettare il dolore. Si usino altre parole piuttosto che tirare fuori il manuale di psichiatria”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, lo psichiatra e saggista Paolo Crepet, a cui il conduttore Giorgio Lauro aveva chiesto un commento sulle recenti parole che il comico ligure ha riservato all’attuale leader M5S.