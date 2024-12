RADIO 1 – “UN GIORNO DA PECORA“ * M5S: TITOLARE AGENZIA PROPRIETARIA CARRO FUNEBRE GRILLO, «MAI INCONTRATO, HO PRESTATO GRATUITAMENTE L’AUTO AD UN AMICO»

16.20 - mercoledì 4 dicembre 2024

Il carro funebre utilizzato da Grillo? “Non ero a conoscenza di cosa ci si sarebbe fatto, quando ho visto il video sono rimasto molto sorpreso: ho subito riconosciuto fosse il nostro”. A parlare, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, è Lorenzo Rocchi, titolare dell’omonima impresa funebre, con sede a Livorno, dalla quale proviene l’auto utilizzata da Beppe Grillo nel video pubblicato ieri. Com’è nato questo insolito noleggio a Beppe Grillo? “Con lui non ho nessun contatto, tutto è nato quando è venuto un mio amico fidato a chiedermi questo favore personale”.

Richiederle un carro funebre? “Sì – ha detto a Un Giorno da Pecora Rocchi -, e io glielo ho prestato, non sapevo cosa ci dovesse fare e non ho fatto troppe domande. Ho scoperto solo dopo a cosa era servito…” Quanto è durato il prestito del veicolo? “E’ stata una cosa di un’ora, glielo ho portato, nella zona di Marina di Bibbona, e poi sono andato a riprenderlo”. In che giorno è andato a portare il carro funebre al suo amico? “Domenica mattina. Lui mi aveva detto che doveva fare solo delle foto e dei video”. Quanti anni ha il veicolo? “Una decina di anni”. E quanto è costata tutta l’operazione? “Nulla, è stato tutto gratis – ha precisato l’imprenditore a Rai Radio1 – perché non è stato un noleggio, gli ho solo fatto un favore personale”.