RADIO 1 – “UN GIORNO DA PECORA“ * IL GENERALE VANNACCI, «IO AL FESTIVAL DI SANREMO IL 13 SERA? MI HANNO INVITATO»

IL GENERALE VANNACCI: IO AL FESTIVAL DI SANREMO IL 13 SERA, MI HANNO INVITATO; COME VESTIRO’? SICURAMENTE NIENTE PIUME E BRILLANTINI…SE POTESSI CANTARE SUL PALCO? DE ANDRE’, GUCCINI O DE GREGORI.

Io a Sanremo? “E’ la prima volta che partecipo, per me è una cosa nuova”, di solito “non lo seguo nemmeno in tv ma stavolta sono stato invitato da ‘Sanremo incontra’, un’associazione culturale, grazie alla quale la mattina del 14 febbraio presenterò i miei libri al Casinò e la sera del 13 sera sarò tra il pubblico dell’Ariston”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è il generale ed europarlamentare leghista Roberto Vannacci, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Ha già pensato a come vestirsi per la sua prima volta al Festival? “Pensavo con un accappatoio che piace molto, ma chissà…”, ha ironizzato Vannacci a Radio1, aggiungendo “di certo non avrò brillantini né piume di struzzo, il mio sarà un abbigliamento sobrio. Non voglio fare esibizionismo, né spettacolo, andrò solo a godermi la manifestazione”. Se l’avessero fatta salire sul palco, quale canzone le piacerebbe cantare? “’La chiamavano bocca di rosa’ di De Andre’, oppure ‘l’Avvelenata’ di Guccini o il generale di De Gregori”, ha detto Vannacci a Un Giorno da Pecora.