RADIO 1 – “UN GIORNO DA PECORA“ * GIUSTIZIA: PARODI, «GOVERNO? MI HANNO CONFERMATO CHE L’INCONTRO CI SARÀ»

GIUSTIZIA, PARODI: GOVERNO? MI HANNO CONFERMATO CHE INCONTRO CI SARA’, SPERO PRESTO; UN REGALO A MELONI? ‘IL GIORNO DEL GIUDIZIO’ DI SATTA, LIBRO BELLISSIMO.

“Con Meloni non ci siamo ancora sentiti, assolutamente no, ritengo però molto positiva l’apertura ad un incontro. Noi non ci illudiamo di far cambiare le idee per forza di cose al governo, ci mancherebbe altro. Mi piacerebbe però illustrare con serenità le nostre posizioni, che non sono posizioni contro qualcuno ma a difesa di un sistema normativo” che è “espressione della Costituzione”.

Così il neo presidente dell’Anm Cesare Parodi, intervistato da Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. E’ vero che la presidenza del Consiglio le ha confermato l’incontro in tempi brevissimi? “Si, mi hanno confermato che l’incontro ci sarà, sono in attesa di una data ufficiale. Sul ‘se’ quindi non ci sono dubbi, sul ‘quando’…spero presto. Noi siamo a disposizione”. Se dovesse fare un regalo alla premier, quale potrebbe essere? “A me piace leggere e anche regalare dei libri, magari un libro che parli di giustizia. Ad esempio ‘Il giorno del giudizio’ di Salvatore Satta, un libro, splendido, bellissimo, che non conosce più nessuno”.