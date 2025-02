RADIO 1 – “UN GIORNO DA PECORA“ * CLAUDIO MARTELLI: «CELEBRAZIONI CRAXI AD HAMMAMET? NON SONO ANDATO PERCHÈ CI VADO PER CONTO MIO»

16.20 - venerdì 7 febbraio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

CLAUDIO MARTELLI: CELEBRAZIONI CRAXI AD HAMMAMET? OPERAZIONE POLITICA SPREGIUDICATA, NON SONO ANDATO, SAREI DOVUTO STARE CON LA RUSSA E TAJANI.

Le ultime celebrazione per Bettino Craxi ad Hammamet? “Non sono andato perchè ad Hammamet ci vado per conto mio, da solo o con qualche amico, non mi piacciono questi eventi in cui a celebrare Craxi ci avrei trovato La Russa e Tajani”. Così a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, l’ex ministro Claudio Martelli, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Quindi non è andato perché non le sarebbe piaciuta questa compagnia’? “Non mi sarebbe piaciuta la compagnia di La Russa – ha spiegato Martelli -, non in assoluto ma questa occasioe mi è parsa un’operazione politica molto spregiudicata”.