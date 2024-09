QUIRINALE * XXXI RADUNO NAZIONALE AUTIERI D’ITALIA: PRESIDENTE MATTARELLA, «TRADIZIONI E VALORI HANNO CONTRADDISTINTO LE FORZE ARMATE»

10.14 - domenica 15 settembre 2024

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Presidente dell’Associazione Nazionale Autieri d’Italia, Tenente Generale Gerardo Restaino, il seguente messaggio:

«Ai partecipanti al XXXI raduno nazionale degli Autieri d’Italia mi è grato formulare il più cordiale saluto.

Alla meritoria attività condotta dall’Associazione, che unisce le generazioni in servizio e quelle in congedo, va l’apprezzamento per l’opera tesa ad animare, nella società civile, tradizioni e valori che hanno contraddistinto le Forze Armate.

L’Arma ha rappresentato uno degli elementi caratterizzanti l’evoluzione dell’Esercito, contribuendo al sostegno operativo del dispositivo militare nazionale, sino ad essere, oggi, determinante strumento di supporto per la proiezione delle forze nei teatri di crisi. Nell’esprimere l’augurio per la piena riuscita dell’incontro, il mio pensiero va ai caduti dell’Arma dei trasporti e materiali che hanno perso la vita a servizio della Patria e delle sue Istituzioni, mentre mi inchino al labaro che ne raccoglie memoria ed eredità».