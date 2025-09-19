Popular tags:
QUIRINALE * SECONDA GUERRA MONDIALE: «CELEBRATA LA PRIMA GIORNATA DEGLI INTERNATI ITALIANI NEI CAMPI DI CONCENTRAMENTO TEDESCHI»

13.49 - venerdì 19 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Si è svolta questa mattina al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la celebrazione della 1^ Giornata degli Internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale.
La cerimonia è stata aperta dalla proiezione di un filmato dal titolo “L’altra resistenza” degli internati militari italiani.

Dopo gli indirizzi di saluto del Prof. Nicola Mattoscio, Presidente dell’ANRP – Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall’internamento e dalla Guerra di Liberazione, di Anna Maria Sambuco, Presidente dell’ANEI – Associazione nazionale ex internati militari nei lager nazisti e di Dario Venegoni, Presidente dell’ANED – Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti, sono intervenuti il Prof. Luciano Zani, storico e coordinatore del Comitato organizzatore – Presidente vicario dell’ANRP e Giorgio Mulè, Vice Presidente della Camera dei deputati.

Nel corso dell’evento Abramo Rossi, ex Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri internato nei campi e testimone della prigionia, è stato intervistato dalla studentessa Giorgia Palozza, mentre, le studentesse Arianna Scurto e Nicole Martini hanno letto un brano della sua testimonianza. Al termine, il Presidente Mattarella ha rivolto un saluto ai presenti.

