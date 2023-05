QUESTURA TRENTO * ATTIVITÀ APRILE: QUESTORE IMPROTA, « CONTROLLATE 2.800 PERSONE, SEQUESTRATI 300 GRAMMI DI STUPEFACENTI»

Altro arresto è stato eseguito nella mattinata del 18 aprile. Anche in questo caso, dopo specifici controllo e appostamenti posti in atto da personale della squadra mobile, è stata data esecuzione al provvedimento di carcerazione nei confronti di un cittadino nigeriano per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. Al termine delle formalità di rito lo stesso è stato tradotto presso la casa circondariale di Spini di Gardolo.

Un altro ancora è stato eseguito in data 24 aprile quando personale della Squadra Mobile di Trento ha tratto in arresto in flagranza di reato un soggetto di nazionalità italiana per la violazione dell’art 73 del DPR 309/1990. L’arresto è avvenuto in questa Via Aeroporto n. 52/A, nel corso della consueta attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti ed in particolare a seguito della perquisizione domiciliare eseguita dal personale della sezione Antidroga presso l’abitazione occupata dall’uomo.

L’attività di ricerca eseguita con l’ausilio dell’unità Cinofila della Polizia Locale di Trento, con il cane BOTI, dava esito positivo: all’interno dell’abitazione venivano infatti rinvenuti e sequestrati 388,43 gr. di cocaina in involucri di vario taglio, un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento di singole dosi da destinarsi allo spaccio al dettaglio, oltre ad un pezzo di sostanza resinosa di 72,30 gr. di hashish. Sulla persona del perquisito si rinvenivano, altresì, un telefono cellulare ed un ulteriore pezzo di sostanza stupefacente del tipo hashish avente il peso di 14,81 gr. Per i fatti accertati l’uomo è stato arrestato nella flagranza del delitto ex art. 73 del D.P.R. 309/90 ed associato alla Casa Circondariale di Trento a disposizione dell’A.G.

Nel pomeriggio del 27 aprile, personale di questa Squadra Mobile ha inoltre provveduto al rintraccio di un cittadino marocchino, nei confronti del quale ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di custodia cautelare in relazione all’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia.

Nel pomeriggio del 28 aprile, personale della Squadra Mobile ha proceduto all’esecuzione dell’ordinanza cautelare della custodia cautelare in carcere a carico di un cittadino iraniano già indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. L’uomo, con plurime condotte violente poste in essere nei confronti della compagna di origine aveva posto la convivente in uno stato di soggezione perdurante nel tempo.

Per il fatto in analisi in soggetto era già stato destinatario di ammonimento del Questore di Trento notificato il 27.04.2023. All’esito della denuncia sporta dalla ragazza e alle indagini svolte da questa Squadra Mobile, la Procura della Repubblica di Trento ha richiesto ed ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari il provvedimento cautelare restrittivo in argomento. L’uomo è stato quindi arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Trento.