QUESTURA DI TRENTO * PIAZZA SANTA MARIA MAGGIORE : «DENUNCIATO PER LITE E LESIONI UN CITTADINO 26ENNE, ORIGINARIO DELLA REPUBBLICA GUINEA BISSEAU »

Nella serata di sabato la Squadra Mobile, in collaborazione con le Volanti, nell’ambito di una serie attività anticrimine, preventive e repressive, in vari quartieri della città, tra cui piazza Santa Maria Maggiore, disposte dal Vice Questore Vicario di Trento, Di Ruscio, ha individuato e denunciato un cittadino straniero di 26 anni, originario della Guinea Bisseau, richiedente asilo politico, perché autore un ferimento nei confronti di un cittadino tunisino ventiduenne, nonché di analogo tentativo in danno di un connazionale, coetaneo della vittima, presente anch’egli al momento dell’aggressione.

Dalle testimonianze raccolte dagli agenti in borghese della Questura è scaturito che i tre si trovassero nei pressi dell’obelisco, situato accanto alla chiesa di Santa Maria Maggiore, ad un centro punto l’aggressore, al termine di una lite verbale, ha estratto un coltello dalla tasca dei pantaloni ed ha inferto un colpo alla spalla alla vittima, tentando anche di scagliarsi contro un amico di quest’ultimo, senza tuttavia pienamente riuscirvi, danneggiandone unicamente i vestiti.

La vittima, un cittadino tunisino di 22 anni, è stata trasporta immediatamente in ospedale, sebbene non in pericolo di vita, è stato tuttavia sottoposto ad un intervento chirurgico per suturare la ferita, risultata abbastanza profonda, ma non tale da danneggiare alcun tendine o muscolo dell’arto ferito.

Immediatamente, in virtu’ di sono giunti sul posto gli investigatori della Squadra Mobile che, congiuntamente ad un equipaggio della Volanti, e grazie ai racconti delle persone presenti, nonché alle immagini dell’impianto di videosorveglianza del Comune di Trento, hanno individuato, e denunciato per lesioni gravi alla Procura della Repubblica di Trento, il ventiseienne guineiano.

Nei prossimi giorni, d’intesa con la Procura della Repubblica di Trento saranno svolti ulteriori approfondimenti investigativi, per comprendere esattamente le motivazioni alla base del litigo sfociato nel ferimento di sabato sera.