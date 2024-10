QUESTURA DI TRENTO * INSEDIAMENTO QUESTORE: «OGGI LA CERIMONIA CON IL DOTTOR MANCINI, ENTRATO IN POLIZIA NEL 1989»

18.12 - mercoledì 2 ottobre 2024

Si è svolta questa mattina, presso la sede della Questura, la cerimonia di insediamento del nuovo Questore della provincia di Trento, Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza dott. Fabrizio MANCINI.

Si riporta di seguito il suo percorso professionale:

Fabrizio Mancini, nato a Roma il 27 febbraio 1962, è sposato ed ha due figli.

Di origini romane, ha vissuto a l’Aquila sentendosi a tutti gli effetti abruzzese.

È laureato in Giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma ed ha conseguito un master in Scienza delle Immigrazioni all’Università Europea di Roma.

• È entrato in Polizia nel 1989 dopo aver frequentato il 74° corso per Vice Commissari della P.S..

• È stato, a fine corso, assegnato alla Sezione Polizia Stradale di Verona e, nel 1992, è stato trasferito al Compartimento della Polizia Stradale di Roma.

• Nel 1993 è stato assegnato alla Questura di Roma dove ha ricoperto vari incarichi nei maggiori Commissariati di P.S. della Capitale, tra i quali il Commissariato Trevi, San Giovanni, Prati e Monte Mario.

• Nel 2001 gli è stato conferito l’incarico di Vice Dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Roma, con annesso CPR, ruolo che ricopre fino al 2010 quando, promosso 1° Dirigente, viene chiamato a dirigere per 3 anni il Commissariato di P.S. Anzio Nettuno.

• Dal 2013 al 2019 ha assunto l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Roma.

• Nel luglio del 2019 è subentrato all’attuale Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Vittorio Pisani nell’incarico di Direttore del Servizio Immigrazione, funzione che ricoprirà per i successivi quattro anni.

• Negli ultimi dieci mesi il Capo della Polizia gli ha affidato il delicato compito di Ispettore Generale presso l’Ufficio Centrale Ispettivo.

• In data 2 ottobre 2024 Fabrizio Mancini è stato nominato, dal Consiglio dei Ministri, Dirigente Generale della Pubblica Sicurezza ed il Capo della Polizia gli ha contestualmente attribuito le funzioni di Questore di Trento.