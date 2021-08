QUESTURA DI TRENTO * CONTROLLO TERRITORIO: « VIOLENZA CONTRO I POLIZIOTTI, ARRESTATI DUE CITTADINI STRANIERI DOPO INTERVENTO AL SUPERMERCATO LIDL DI VIA BRENNERO »

Continua con importanti risultati l’azione di contrasto dei reati e della microcriminalità volute dal Questore Vicario Di Ruscio.

Proprio grazie all’intensificazione dell’attività di controllo del territorio volta a presenziare tutte le zone del centro storico e dei parchi pubblici al fine di evitare il crearsi di situazioni di degrado, personale della Squadra Volante verso le ore 12.00 circa del 26 agosto u.s., interveniva a Trento in questa via Brennero presso il supermercato “Lidl” a seguito di segnalazione di persona che disturbava la clientela con il suo comportamento incivile, litigando poi con addetta alle casse.

Grazie alle descrizioni somatiche del soggetto, lo stesso veniva individuato dagli Agenti intervenuti nel piazzale del supermercato.

La solo vista delle divise innescava nel ragazzo una reazione violenta con atteggiamenti di sfida, azione alla quale si univa un altro ragazzo, risultato poi essere il fratello. Entrambi rifiutavano di declinare le proprie generalità cercando di intimorire gli Agenti con il loro atteggiamento aggressivo. Vani i tentativi di instaurare un dialogo per riportare alla calma i due stranieri.

Improvvisamente, uno dei due stranieri si sfilava la maglia cercando lo scontro fisico, mentre l’altro ragazzo, si frapponeva tra gli agenti e dava un forte colpo allo sterno del poliziotto per permettere all’amico di darsi alla fuga.

Per bloccare la fuga del predetto e contenere l’amico che nel frattempo aggrediva i poliziotti alle spalle, gli Agenti si vedevano costretti, per difendersi, ad instaurare una colluttazione con i due esagitati, ricorrendo all’uso dello spray urticante e delle manette di sicurezza per immobilizzare e rendere inoffensivi i due aggressori.

Nell’azione due Agenti rimanevano feriti e costretti a ricorrere alle cure dei sanitari del locale Pronto Soccorso per le escoriazioni riportate.

Durante il trasporto in Questura, uno dei due fermati colpiva con violenza il finestrino dell’autovettura di servizio, tanto da provocarne la completa rottura.

Anche l’altro giovane, non cessava di tentare di aggredire gli Agenti rendendo difficoltoso il suo accompagnamento presso gli uffici della Questura.

Per quanto accaduto, i due stranieri venivano tratti in arresto per violenza e resistenza a P.U.

I due Agenti coinvolti nella colluttazione venivano dimessi dal Pronto soccorso con una prognosi di 2 giorni.

Processati entrambi con rito direttissimo, i due stranieri venivano rispettivamente condannati a mesi 10 di reclusione, pena da scontarsi in carcere e mesi 8 di reclusione con pena sospesa.