QUESTURA DI TRENTO * CONTROLLI ANTI-DROGA: «SEQUESTRATI E TOLTI DAL MERCATO ILLECITO 455 GRAMMI DI HASHISH E 1,24 DI COCAINA»

12.27 - venerdì 19 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Dopo le attività dei giorni scorsi, che hanno portato al fermo di sei soggetti responsabili del reato di spaccio al dettaglio di sostanza stupefacente nella nota piazza Portella, sono continuati senza sosta controlli a tappeto da parte del personale della Squadra Mobile, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine e di un’unità cinofila della Questura di Bologna.

Le attività si sono svolte principalmente nella zona del quadrilatero della Portela, poi estese al Tridente e al parco Muse. Durante i controlli nella giornata di mercoledì è stato denunciato in stato di libertà, ex art. 73 del testo unico in materia di stupefacenti, un nigeriano, di anni 28, con precedenti per stupefacente e per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, perché visto allontanarsi all’arrivo degli operatori, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di 1,68 grammi di hashish e 330 euro in banconote di vario taglio; sottoposte a sequestro perché ritenute provento dell’attività illecita.

Sempre nella medesima giornata il cane “havana” ha fiutato sostanza stupefacente prima in via Prepositura all’interno di una cassettina dove, oltre a volantini pubblicitari, sono stati rinvenuti n. 3 involucri contenente cocaina per un peso di grammi 1,24. Successivamente in questa piazza Dante, nei pressi del laghetto del giardino, ha “segnalato” vari pezzi di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di grammi 24. Entrambi i quantitativi sono stati sequestrati a carico di ignoti.

Nella giornata di ieri sempre “havana” in questa Piazza Dante ha “segnalato” un soggetto tunisino intento a riposare sul prato. Lo stesso, di anni 43, che annovera precedenti per stupefacenti, è stato trovato in possesso di un pezzo unico di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di 40,95 grammi e per questo denunciato in stato di libertà ex art 73 del Testo Unico in materia di stupefacente.

Ma “havana” non si è fermato qui, prima ha fiutato, celato all’interno di un albero sempre nel medesimo giardino, un involucro di hashish del peso di grammi 12,25 sequestrato questo a carico di ignoti e poi nella zona garage di un condomino sito in via Pranzelores, celato in una custodia di utensili da lavoro, un pacco contenente 378 grammi di hashish, anche questo sequestro a carico di ignoti.

In totale sono stati sequestrati, tolti dal mercato illecito, circa 455 grammi di hashish e 1,24 grammi di cocaina. Identificate 149 persone, positivi allo sdi 28, 57 gli stranieri.

A corredo delle suddette attività, sempre nell’ambito dello stupefacente, nella mattina di ieri, è stata data esecuzione ad una sentenza passata in giudicato nei confronti di una trentina di anni 36, la quale rintraccia nella sua abitazione a Lavis, è stata condotta in carcere poiché dovrà espiare la pena detentiva in regime di semilibertà per anni 2, mesi 2.

I fatti risalgono all’agosto del 2022, quando durante un servizio mirato, operatori della Squadra Mobile, fermavano un auto sospetta e poiché la donna alla guida si mostrava alquanto agitata si decideva di procedere a perquisizione. All’interno dell’autovettura veniva trovato un panetto contenente 516 grammi di eroina.