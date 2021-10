QUESTURA DI TRENTO * COMMISSARIATO RIVA DEL GARDA: « SCAPPA DALLA CANTINA E COLPISCE AL VOLTO IL PROPRIETARIO, DENUNCIATO UN CITTADINO ITALIANO PER TENTATA RAPINA »

Riva del Garda: la Polizia di Stato denuncia un cittadino italiano per tentata rapina. Erano quasi le 20.30 quando un residente in centro a Riva del Garda, mentre è in appartamento, sente dei rumori provenire dalla cantina. Immediatamente scende le scale e giunto nel sottoscala, e trova la cantina aperta ed il lucchetto che la chiudeva per terra. Dopo pochi passi nota una sagoma all’interno. Comprendendo che qualcuno si era introdotto per rubare, gli intima di uscire.

Lo sconosciuto, che aveva provato a trafugare qualche oggetto dalla cantina, dopo vari tentativi esce e, per guadagnarsi la fuga, colpisce al volto il proprietario, scappando in direzione del centro.

Il proprietario, dopo essersi ripreso dal colpo ricevuto e compresa la direzione di fuga dello sconosciuto, inizia ad inseguirlo per le vie del centro. L’inseguimento porta i due fino ad un portone di una casa dove il malfattore viene raggiunto.

A quel punto l’inseguitore, incurante anche dei pericoli, tenta di fermarlo ma, viene nuovamente colpito dall’uomo. Nel frattempo, vista la scena, alcuni cittadini chiedono aiuto alle Forze dell’Ordine.

Sul posto sopraggiungono, immediatamente, una Volante della Polizia di Stato ed una Gazzella dell’Arma dei Carabinieri. Gli Agenti ed i Militari, dopo aver individuato l’esatta abitazione del fuggitivo ed essere entrati nell’appartamento, fermano il presunto autore del reato.

Condotto negli uffici del Commissariato di P.S. di Riva del Garda l’uomo, dopo essere stato riconosciuto dalla vittima e sottoposto ai rilievi foto dattiloscopici, veniva denunciato per tentata rapina impropria.