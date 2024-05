QUESTURA DI BOLZANO * «TRASPORTA ILLEGALMENTE IN ITALIA 8 CLANDESTINI TURCHI, ARRESTATO AL BRENNERO TRAFFICANTE DI ESSERI UMANI»

09.58 - giovedì 16 maggio 2024

Nella giornata di ieri, Agenti della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza del Brennero, nel corso di uno specifico servizio di contrasto all’immigrazione clandestina, hanno arrestato tale K.H., 50enne cittadino belga di origine turca, per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Durante un posto di controllo alla Barriera Autostradale di Vipiteno, in uscita dal territorio nazionale, gli Agenti notavano l’approssimarsi di un veicolo a 7 posti stipato di persone e, per questo motivo, decidevano di fermarlo per sottoporlo ad una ispezione più approfondita.

L’intuizione degli operatori si rivelava esatta in quanto, all’interno dell’abitacolo, oltre all’autista venivano individuate 8 persone (di cui 3 minori, rispettivamente di 9, 7 e 5 anni), tutti cittadini turchi e facenti parte di 2 distinti nuclei familiari, irregolari sul territorio nazionale.

In considerazione di quanto emerso durante il controllo il conducente ed i passeggeri venivano condotti al Commissariato per chiarire meglio le circostanze del viaggio. Qui gli adulti del gruppo dichiaravano agli Agenti del Commissariato di aver pagato migliaia di euro ciascuno per un viaggio estenuante da Istanbul con destinazione finale in Germania.

Al termine delle attività di Polizia Giudiziaria, pertanto, l’autista-trafficante di esseri umani veniva tratto in arresto per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina aggravato dal fine di lucro, nonché procedeva al sequestro del veicolo utilizzato per il trasporto dei clandestini, del cellulare dell’arrestato e di altra documentazione utile al prosieguo delle indagini. Dopo aver condotto l’arrestato presso la Casa Circondariale di Bolzano a disposizione della Procura della Repubblica, gli Agenti di Polizia provvedevano ad affidare i passeggeri ad una Associazione che opera al Brennero e che si occupa di assistenza, invitandoli a presentarsi presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Bolzano per definire la loro posizione sul territorio nazionale.

“Questo genere di attività di Polizia di Sicurezza a contrasto del traffico di esseri umani e della immigrazione clandestina sono finalizzate ad evitare che vittime innocenti di trafficanti senza scrupoli vengano sottoposte a privazioni della libertà ed a vessazioni di ogni genere, divenendo merce di scambio per le organizzazioni criminali – ha evidenziato il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori – In questo caso un trafficante di persone, probabilmente pedina di una ben più vasta e strutturata organizzazione criminale operante su scala internazionale, è stato arrestato. Si tratterà ora di ricostruire l’accaduto ed individuare reti e connivenze che ne favoriscono i traffici illeciti”.