QUESTURA DI BOLZANO * PRECISIONI DELLA PROCURA: «VIOLENZA SESSUALE, NON C’È STATO STUPRO MA AGGRESSIONE CON PALPEGGIAMENTO»

17.50 - lunedì 28 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

In relazione agli articoli di stampa usciti in ordine alla vicenda della presunta violenza sessuale avvenuta nella serata di venerdì 25 ottobre, la Procura della Repubblica, nel rispetto del riserbo investigativo, ritiene necessario precisare che sono stati riferiti numerosi fatti non corrispondenti alle indagini finora eseguite. In particolare, sulla base dell’attuale quadro probatorio, non corrisponde a verità che:

1) Vi sia stato alcuno stupro nella accezione comune del termine, bensì un’aggressione con contestato palpeggiamento della vittima, fatto integrante comunque reato

2) la vittima sia stata trascinata dietro un cespuglio

3) la violenza sia durata almeno 15 minuti

4) vi sia stato un tentativo di fuga da parte della persona accusata del reato.

///

In Bezug auf die Presseartikel, die über den mutmaßlichen sexuellen Übergriff am Freitagabend des 25. Oktober erschienen sind, hält es die Staatsanwaltschaft unter Wahrung der Vertraulichkeit der Ermittlungen für notwendig, darauf hinzuweisen, dass zahlreiche Tatsachen berichtet wurden, die nicht mit den bisher durchgeführten Ermittlungen übereinstimmen. Insbesondere entspricht es, beim derzeitigen Stand der Ermittlungen, nicht der Wahrheit, dass:

1) es sich um eine Vergewaltigung im herkömmlichen Sinne handelt, sondern um einen tätlichen Angriff. Dem Beschuldigten wird vorgehalten, das Opfer befummelt zu haben, wobei eine Solche Tat in jedem Fall eine Straftat darstellt

2) das Opfer hinter einen Busch gezerrt wurde

3) die Gewalt mindestens 15 Minuten gedauert hat

4) der Beschuldigte versucht hat, zu flüchten.