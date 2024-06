QUESTURA DI BOLZANO * G7 – RIPRISTINO TEMPORANEO CONTROLLI FRONTIERE INTERNE: «BRENNERO, 10 IRREGOLARI RESPINTI E RICONSEGNATI ALL’AUSTRIA»

09.52 - mercoledì 19 giugno 2024

In occasione dello svolgimento del Vertice G7 a Brindisi il Ministero dell’Interno ha disposto la sospensione del Trattato di Schengen relativamente al ripristino temporaneo dei controlli alle Frontiere interne dal 5 al 18 giugno 2024.

In considerazione delle decisioni governative, di quanto disposto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e di quanto concordato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori, con una specifica Ordinanza, ha disposto tutti i servizi di vigilanza che si sono conclusi alla mezzanotte di ieri, con l’impiego di uomini e mezzi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dell’Esercito.

Tutti i valichi di Frontiera collocati nel territorio della nostra Provincia sono stati quindi presidiati giorno e notte dalle Forze dell’Ordine, compreso l’Aeroporto di Bolzano.

Per quanto attiene al confine del Brennero, principale arteria di comunicazione fra l’Italia e l’Europa centro-settentrionale, è stato disposto un articolato sistema di controlli sia sull’Autostrada A22 e sulla S. S. 12, sia presso la Stazione Ferroviaria di Brennero. Fondamentale, a tal proposito, è stata la collaborazione con i vertici dell’A22 e con R.F.I.

Tutte le verifiche effettuate sulle persone e sui veicoli in entrata in Italia sono state effettuate con modalità tali da ridurre al minimo i disagi per i passeggeri e la circolazione.

Complessivamente, nel periodo sopra indicato, oltre ad identificare tutti i transiti, sono stati sottoposti a controlli accurati 1.350 veicoli, 267 treni e 4.384 persone.

Nei confronti di cittadini stranieri non in possesso dei requisiti per l’ingresso nel nostro Territorio Nazionale sono stati emessi 10 Provvedimenti di respingimento alla Frontiera, con contestuale riconsegna di costoro alle Autorità dell’Austria.

“Si è trattato di un impegno assai complesso che, grazie alla collaborazione di tutte le Forze di Polizia e dei Militari dell’Operazione “Strade Sicure” e con l’ottimale sinergia con A22 e gli Enti gestori delle Strade e delle Ferrovie, è stato possibile portare a termine al meglio ed ha contribuito alla sicurezza dell’evento di vertice in programma a Borgo Egnatia” ha evidenziato il Questore Sartori al termine dei delle attività di controllo di confine con il contestuale ripristino della libera circolazione prevista dal Tratta di Schengen.