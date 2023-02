QUATTRO SINDACATI TRENTINO * ISTRUZIONE: « SUCCESSO DELL’ASSEMBLEA SINDACALE, OGGI LA SCUOLA SI È FERMATA »

21.31 - mercoledì 8 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

GRAZIE…

ENORME SUCCESSO DELL’ASSEMBLEA SINDACALE, OGGI LA SCUOLA SI È FERMATA!

Importante partecipazione oggi all’assemblea sindacale unitaria provinciale per il personale della Scuola dell’Infanzia. Presenti circa 1500 persone, 1200 i posti a sedere previsti (presso l’Auditorium S. Chiara e l’Istituto Buonarotti) più le persone che purtroppo non hanno avuto la possibilità di accesso alle sale ma che con la loro presenza hanno reso visibile la volontà di esserci, per dimostrare che

le persone di scuola ci sono, sempre!

È stata un’assemblea di informazione da un lato e di programmazione delle azioni di protesta dall’altro:

o ribadita la netta contrarietà all’apertura delle scuole nel mese di luglio; apertura dell’undicesimo mese che di fatto trasforma la scuola pubblica in una specie di servizio privato a seconda delle individuali esigenze di famiglia.;

o un No è arrivato anche al disegno di legge sullo 0-6, cioè su quel disegno che cerca di mettere insieme nidi e le scuole dell’infanzia, mescolando attività, personale e soprattutto bambini dai 18 mesi ai 5 anni;

o No al numero eccessivo di bambine e bambini nelle sezioni;

o No all’insufficiente assegnazione di personale su bambini con bisogni educativi speciali;

o No alla mancata sostituzione dal primo giorno di assenza di tutto il personale.

Insieme in assemblea sindacale si sono deliberate una serie di possibili di azioni di protesta da intraprendere da subito nelle scuole.

Ci saranno in contemporanea iniziative che partiranno dalle organizzazioni sindacali prima fra tutte il presidio sotto il palazzo della Regione nelle giornate di discussione del disegno di legge 0-6.

Ulteriore presidio anche nelle giornate di discussione della legge di assestamento di bilancio.

Richiesta dall’assemblea la possibilità di programmare uno sciopero come forma massiva di protesta rispetto a una Giunta Provinciale che non vuole ascoltare il personale della scuola.

Una scuola della qualità e non del solo risparmio economico

Azioni da intraprendere nelle scuole condivise oggi in assemblea:

a) Comunicazione delle assenze come previsto dai Contratti e cioè al datore di lavoro e alla scuola, non alle/i colleghe/i;

b) sostituzione di colleghi assenti, modifica di orario o di sede di servizio solo su disposizione scritta;

c) terminate le ore di sostituzione dichiarare di effettuare solo lavoro straordinario retribuito, sempre a seguito di disposizioni scritte,

d) nessuna disponibilità fuori orario a gruppi whatsapp e risposte al telefono;

e) nessuna risposta al telefono durante le attività con i bambini;

f) ricordiamo che per servizio non si utilizzano dispositivi personali;

g) no alla consegna/ritiro di documenti di lavoro presso i circoli o gli uffici;

h) partecipazione alla formazione assicurando la mera presenza;

i) astenersi dalle attività organizzative funzionali alla scuola e non riconosciute all’interno del monte ore, per esempio la convocazione e preparazione materiale del comitato di gestione.

Verranno organizzate assemblee sindacali unitarie su tutto il territorio provinciale.