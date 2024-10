PROVITA E FAMIGLIA * MINISTRO CULTURA GIULI: «HA NOMINATO VICECAPO DI GABINETTO FRANCESCO SPANO, CHE NEL 2017 CONCESSE 55 MILA EURO AD UN’ASSOCIAZIONE LGBTQ»

22.19 - venerdì 11 ottobre 2024

Il neo-Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha nominato Francesco Spano, ex direttore dell’UNAR, come suo vicecapo di Gabinetto! Non vi dice niente questo nome? Lasciate che ti rinfreschi la memoria, così potrete capire perché questa nomina è inaccettabile.

Nel 2017 Spano fu travolto da uno scandalo vergognoso! Un’inchiesta giornalistica rivelò che, mentre dirigeva l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (Unar), concesse un finanziamento pubblico di 55mila euro ad un’associazione Lgbtq accusata di nascondere dietro la “lotta alle discriminazioni” una rete di circoli gay in cui si praticavano prostituzione, scambismo e promiscuità sessuale di ogni genere – tra Dark room e Glory hole (mi viene il voltastomaco solo a pensarci).

Lo scandalo fu così devastante che persino l’allora Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi (Governo Gentiloni), che aveva il controllo sull’Unar, fu costretta a far dimettere Spano.

E ora, incredibilmente, Spano viene premiato con un incarico di prestigio da un Governo di centrodestra, che dovrebbe difendere i valori della famiglia e dell’integrità morale. E a me e te ci viene chiesto di pagare lo stipendio a chi è stato coinvolto in uno scandalo su circoli di prostituzione Lgbtq.

Questa nomina mi ha profondamente scioccato, perché rappresenta uno schiaffo a tutti i valori che il Governo di centrodestra dovrebbe rappresentare. Come possiamo tollerare che un Ministro di Fratelli d’Italia promuova un personaggio come Spano, quando fu proprio Giorgia Meloni, sette anni fa, a chiedere con forza le sue dimissioni e la chiusura dell’Unar?

La nomina di Spano come vice-capo di Gabinetto del Ministero della Cultura non solo contraddice i princìpi su cui si basa l’attuale maggioranza, ma va anche contro le promesse elettorali del governo, che aveva dichiarato di voler sostenere i valori della famiglia e dell’integrità morale. Come possiamo accettare che un personaggio come Spano, legato a scandali di tale gravità, venga ora promosso in un ruolo così importante?

Gli elettori di centrodestra non hanno scelto questo Governo per trovarsi come vicecapo di gabinetto del Ministro Giuli l’uomo coinvolto nei finanziamenti di sesso e prostituzione LGBTQIA con i soldi dei contribuenti – miei e vostri! Firmate subito la petizione per chiedere che il suo incarico venga immediatamente revocato!

Antonio Brandi

Presidente Pro Vita e famiglia